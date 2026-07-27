Abo

Hochtief profitiert von starker Nachfrage nach Rechenzentren

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Baukonzern rechnet mit Ergebnisplus von bis zu 40 Prozent
 © APA/AFP/PATRIK STOLLARZ
©APA/AFP/PATRIK STOLLARZ
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die florierende Nachfrage nach Rechenzentren gibt dem größten deutschen Baukonzern Hochtief Rückenwind. Der Konzern erhöhte am Montag seine Gewinnprognose. Hochtief erwarte heuer einen operativen Konzerngewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro, teilte die Tochter des spanischen Infrastruktur-Konzerns ACS mit. Dies entspreche einer Steigerung von rund 30 bis 40 Prozent gegenüber 2025. Zuvor hatten die Essener eine Spanne von 950 Mio. Euro bis 1,025 Mrd. Euro prognostiziert.

von

Hintergrund der Prognose-Erhöhung sei die "positive Geschäftsentwicklung", erläuterte das Unternehmen. Diese beruhe vor allem auf der US-Tochter Turner, "die eine sehr starke Nachfrageentwicklung im Rechenzentrumsmarkt verzeichnet". Entsprechend hob Hochtief auch die Gewinnprognose für Turner an. Hochtief errichtet etwa für Meta Rechenzentren in den USA, auch in Europa und Deutschland ist der Konzern auf diesem Gebiet aktiv.

ESSEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!