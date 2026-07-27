Hochtief profitiert von starker Nachfrage nach Rechenzentren

Hintergrund der Prognose-Erhöhung sei die "positive Geschäftsentwicklung", erläuterte das Unternehmen. Diese beruhe vor allem auf der US-Tochter Turner, "die eine sehr starke Nachfrageentwicklung im Rechenzentrumsmarkt verzeichnet". Entsprechend hob Hochtief auch die Gewinnprognose für Turner an. Hochtief errichtet etwa für Meta Rechenzentren in den USA, auch in Europa und Deutschland ist der Konzern auf diesem Gebiet aktiv.