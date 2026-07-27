Hochtief profitiert von starker Nachfrage nach Rechenzentren

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Die florierende Nachfrage nach Rechenzentren gibt dem größten deutschen Baukonzern Hochtief Rückenwind. Der Konzern erhöhte am Montag seine Gewinnprognose. Hochtief erwarte heuer einen operativen Konzerngewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro, teilte die Tochter des spanischen Infrastruktur-Konzerns ACS mit. Dies entspreche einer Steigerung von rund 30 bis 40 Prozent gegenüber 2025. Zuvor hatten die Essener eine Spanne von 950 Mio. Euro bis 1,025 Mrd. Euro prognostiziert.
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Hintergrund der Prognose-Erhöhung sei die "positive Geschäftsentwicklung", erläuterte das Unternehmen. Diese beruhe vor allem auf der US-Tochter Turner, "die eine sehr starke Nachfrageentwicklung im Rechenzentrumsmarkt verzeichnet". Entsprechend hob Hochtief auch die Gewinnprognose für Turner an. Hochtief errichtet etwa für Meta Rechenzentren in den USA, auch in Europa und Deutschland ist der Konzern auf diesem Gebiet aktiv.
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