Heineken holt sich neuen Chef vom Kaffeekonzern JDE Peet's

Der niederländische Bierbrauer Heineken holt sich mit Rafael Oliveira vom Kaffeekonzern JDE Peet's einen neuen Chef. Er werde sein Amt ab Oktober für eine Dauer von vier Jahren antreten, teilte der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern am Dienstag mit. Oliveira folgt auf Dolf van den Brink, der den Konzern nach sechs Jahren an der Spitze im Jänner verlassen hatte. Mit dem Führungswechsel reagiert Heineken wie andere große Getränkehersteller auf sinkende Verkaufszahlen.

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