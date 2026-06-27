Graz wählt einen neuen Gemeinderat

39.511 Wahlkarten (2021: 25.430) wurden bis Freitagmittag ausgestellt. Einige von ihnen werden erst am Montag ausgezählt, weshalb das endgültige Ergebnis auch erst Montagnachmittag vorliegen wird. Dennoch sollte Sonntagabend klar sein, ob Kahr den ersten Platz verteidigen konnte. Die Wahlbehörde rechnet mit nur etwa 3.000 bis 4.000 spät eintreffenden Wahlkarten, die erst am Montag ausgezählt werden. Alle Wahlkarten, die vor Freitag einlangen, werden bereits am Sonntag mitausgezählt.

2021 lag die Wahlbeteiligung nur bei 54 Prozent. Wegen des frühmorgendlichen Spiels der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen Algerien sowie dem Formel-1-Grand-Prix in Spielberg gibt es Befürchtungen, dass die Beteiligung weiter sinkt. Hinzu kommt die prognostizierte Hitze von mehr als 35 Grad Celsius, die auch für Umplanungen des Medienzentrums im Rathaus gesorgt hatte. Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten werden ihre Arbeitsplätze im klimatisierten Gemeinderatssitzungssaal haben.