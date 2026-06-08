Google bestellt bei Intel KI-Chips im Milliardenwert

Die Intel-Aktie legte nach dem Bericht daraufhin im frühen Handel um mehr als neun Prozent zu. Ein solcher Deal wäre ein wichtiger Erfolg für das Auftragsfertigungsgeschäft des Konzerns. Denn dieser kämpft darum, seine führende Position in der Chipherstellung zurückzuerobern, die er nach Managementfehlern an die taiwanische TSMC verloren hat.

Der Boom bei KI-Anwendungen hat zu einer so hohen Nachfrage nach Chips geführt, dass es bei TSMC zu Kapazitätsengpässen kommt. Dies veranlasst mehrere große Chip-Entwickler, sich Intel zuzuwenden, schreibt das Fachportal. Intel lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Alphabet und Nvidia reagierten auf Anfragen vorerst nicht.