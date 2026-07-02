Goldpreis im Aufwärtstrend

Warsh sagte, dass sich die Inflationserwartungen und -risiken in den letzten Wochen abgeschwächt hätten, bekräftigte aber gleichzeitig das Bekenntnis der US-Notenbank, die Inflation wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel zu bringen. Anleger hatten wegen der gestiegenen Teuerung zuletzt auf Zinserhöhungen der Fed gesetzt. Gold verliert tendenziell an Attraktivität, wenn die Zinsen hoch sind, da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft.