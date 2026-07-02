Goldpreis im Aufwärtstrend

Der Goldpreis hat am Donnerstag seinen jüngsten Aufwärtstrend fortgesetzt und steigt um bis zu 1,2 Prozent auf 4.079 Dollar (3.583,41 Euro) je Feinunze. Am Mittwoch gab es ein Plus von 0,6 Prozent. "Das Edelmetall erholt sich, nachdem Fed-Chef Kevin Warsh beim EZB-Forum einen weniger restriktiven Ton angeschlagen hat," sagt Nikos Tzabouras, leitender Marktanalyst bei Tradu.com.
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Warsh sagte, dass sich die Inflationserwartungen und -risiken in den letzten Wochen abgeschwächt hätten, bekräftigte aber gleichzeitig das Bekenntnis der US-Notenbank, die Inflation wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel zu bringen. Anleger hatten wegen der gestiegenen Teuerung zuletzt auf Zinserhöhungen der Fed gesetzt. Gold verliert tendenziell an Attraktivität, wenn die Zinsen hoch sind, da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft.
WASHINGTON - USA: FOTO: APA/APA (AFP/GETTY)/CHIP SOMODEVILLA