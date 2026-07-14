Goldman Sachs verdient noch mehr als gedacht

Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Die Goldman-Sachs-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund 2 Prozent an Wert. Analysten hatten sich bei Erträgen und Gewinn deutlich geringere Zuwächse ausgerechnet.

Tatsächlich sprangen die Erträge im Aktienhandel im Jahresvergleich um mehr als 70 Prozent in die Höhe, im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen betrug der Anstieg knapp ein Drittel. Die Gebühreneinnahmen der Investmentbank wuchsen um mehr als die Hälfte, und der Zinsüberschuss legte um ein Viertel zu.