Getriebebauer Renk stellt Finanzierung auf neue Beine

"Mit der neuen, unbesicherten Finanzierungsstruktur verfügen wir über die finanzielle Grundlage, unsere Wachstumsziele bis 2030, organisch wie durch gezielte Akquisitionen, konsequent umzusetzen", sagte Finanzvorständin Anja Mänz-Siebje. Durch den Wegfall der Besicherung gewinne Renk mehr unternehmerische Handlungsfreiheit.

Die neue, einheitlich über fünf Jahre laufende Finanzierung besteht aus einem langfristigen, syndizierten Konsortialkredit über 450 Millionen Euro, einer revolvierenden Kreditfazilität von 225 Mio. Euro sowie einer syndizierten Garantielinie über 375 Mio. Euro. Chef-Treasurer Markus Hammes sprach von "deutlich verbesserten Konditionen".