Generali gibt Vermögensverwaltungs-Fusionspläne mit BPCE auf

Generali hatte im Jänner eine unverbindliche Vereinbarung mit BPCE, dem der französische Vermögensverwalter Natixis gehört, unterzeichnet. Ziel war es, die jeweiligen Sparten – Generali Investment Holding (GIH) und Natixis Investment Managers – zusammenzulegen. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen wäre gemessen an den erzielten Fondsgebühren die Nummer eins in Europa gewesen. Gegen das Vorhaben hatte es Widerstand von der italienischen Regierung sowie von zwei wichtigen Generali-Investoren gegeben.