Disney investiert eine Milliarde Dollar in OpenAI

Dabei kann auf mehr als 200 Charaktere von Disney, Marvel, Pixar und Star Wars zurückgegriffen werden. Eine Auswahl der Videos solle zudem auf der Streaming-Plattform Disney+ verfügbar sein. Mit der Vereinbarung wird Disney zu einem wichtigen Kunden des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Der Konzern will die Programmierschnittstellen (APIs) von OpenAI nutzen, um neue Produkte und Werkzeuge zu entwickeln.