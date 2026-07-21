Gea erhöht Jahresprognose, Quartal erfolgreicher als gedacht

Der Anlagenbauer Gea blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das deutsche Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll bei 17,0-17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen.

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