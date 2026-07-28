Gase-Hersteller Air Liquide wächst im ersten Halbjahr

Der operative Gewinn erhöhte sich nominal um 5,7 Prozent auf knapp 2,9 Mrd. Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Dazu trug vor allem ein Sparprogramm bei. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 1,8 Mrd. Euro, ein Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Derweil bestätigte der Konzern seine Ziele. Demnach will Air-Liquide-Chef François Jackow im laufenden Jahr den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von im Vorjahr 20,7 Prozent um einen Prozentpunkt nach oben treiben. Im ersten Halbjahr 2026 betrug sie 20,9 Prozent. Im Zeitraum 2022 bis 2027 soll diese um insgesamt 5,6 Punkte zulegen. Hierbei soll auch ein Sparkurs helfen.