Fußball-WM beflügelt Coca-Cola-Ergebnisse

© APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

Angetrieben von der Fußball-Weltmeisterschaft und einer starken Nachfrage nach zuckerfreien Getränken hat Coca-Cola seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn angehoben. Der Getränkekonzern rechnet nun für 2026 mit einem organischen Umsatzwachstum von rund fünf Prozent statt wie bisher vier bis fünf Prozent, wie er am Dienstag mitteilte. Der Gewinn je Aktie soll um neun bis zehn Prozent zulegen nach zuvor acht bis neun Prozent.

von APA Teilen