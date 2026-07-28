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Fußball-WM beflügelt Coca-Cola-Ergebnisse

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Die Fußball-WM hat dem Getränkekonzern geholfen
 © APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Angetrieben von der Fußball-Weltmeisterschaft und einer starken Nachfrage nach zuckerfreien Getränken hat Coca-Cola seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn angehoben. Der Getränkekonzern rechnet nun für 2026 mit einem organischen Umsatzwachstum von rund fünf Prozent statt wie bisher vier bis fünf Prozent, wie er am Dienstag mitteilte. Der Gewinn je Aktie soll um neun bis zehn Prozent zulegen nach zuvor acht bis neun Prozent.

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Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 1,8 Prozent zu. Im zweiten Quartal übertraf der Konzern mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent auf 13,37 Milliarden Dollar die Analystenschätzungen. Zudem hätten Preiserhöhungen, kleinere Packungsgrößen und die Nachfrage nach der Milchmarke Fairlife zum Wachstum beigetragen.

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