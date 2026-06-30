Frankreichs Inflation schwächt sich stärker ab als erwartet

Damit liegt die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nun exakt auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig einen Wert von zwei Prozent an. Die Inflation in Frankreich war im Jänner auf 0,4 Prozent zurückgegangen und ist seitdem kontinuierlich gestiegen. Im Mai hatte sie dann mit plus 2,8 Prozent den höchsten Stand seit Februar 2024 erreicht.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, fielen die französischen Verbraucherpreise im Juni im Monatsvergleich um 0,3 Prozent. Hier hatten Analysten im Schnitt eine Stagnation erwartet.