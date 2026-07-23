Ford verkauft Teil von Werk an chinesischen Rivalen Geely

Ford und Geely äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht. Mit dem Schritt sichert sich Geely eine Produktionsbasis innerhalb der Europäischen Union. Damit kann der Konzern mögliche EU-Zölle auf aus China importierte Elektrofahrzeuge umgehen und erhält direkten Zugang zum europäischen Markt. Der Schritt spiegle die Dringlichkeit für chinesische Autobauer wider, außerhalb des überfüllten heimischen Marktes nach Wachstum zu suchen, sagte ein Auto-Analyst bei Macquarie Capital. Ford wiederum kann durch die gemeinsame Nutzung der Fabrikinfrastruktur Fixkosten senken und die Zukunft des Werks sichern, dessen Auslastung zuletzt unklar war.

Zu Geely gehören unter anderem die in Europa bekannten Marken Volvo, Polestar und Lotus. Dem Bericht zufolge soll in Almussafes in der Provinz Valencia das Elektromodell EX2 von Geely vom Band laufen. Geely hat bereits Partnerschaften mit anderen ausländischen Herstellern wie Renault geschlossen, um schnelleren Zugang zu ausländischen Märkten zu erhalten.