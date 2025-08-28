Ford ruft mehr als eine halbe Million Fahrzeuge in den USA zurück

© APA/APA/dpa/Henning Kaiser home Aktuell Nachrichtenfeed

Ford ruft in den USA wegen eines Problems mit auslaufender Bremsflüssigkeit fast 500.000 Fahrzeuge zurück. Ein gerissener Bremsschlauch könne zum Austritt von Flüssigkeit führen, wodurch sich der Bremsweg verlängere und die Unfallgefahr steige, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Donnerstag mit. Betroffen seien die SUV-Modelle "Ford Edge" der Baujahre 2015 bis 2018 sowie der "Lincoln MKX" aus den Jahren 2016 bis 2018.

