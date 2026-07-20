Flugzeugfinanzierer kauft bei Boeing 100 Mittelstreckenjets

Mit der 737 Max war der Boeing-Konzern nach zwei tödlichen Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 und einem langen Flugverbot in eine jahrelange Krise gesteuert. Der Konzern verlor die Marktführerschaft an seinen europäischen Rivalen Airbus und schrieb jahrelang hohe Verluste. Nach Produktionsbeschränkungen und strengen Kontrollen infolge eines Zwischenfalls von 2024 hat die US-Luftfahrtbehörde FAA die Zügel bei dem Hersteller zuletzt wieder ein Stück gelockert.