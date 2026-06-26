Finanzaufsicht BaFin untersucht Zalando-Konzernabschluss

Der Online-Modehändler Zalando ist ins Visier der deutschen Finanzaufsicht BaFin geraten. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Zalando SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, teilte die BaFin am Freitag mit. Daher sei am 19. Juni 2026 eine Prüfung des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet worden.

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