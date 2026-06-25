Fed-Vertreter sieht das Erreichen des Inflationsziels 2028

Der US-Notenbanker John Williams rechnet erst 2028 statt 2027 mit dem Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent. Die aktuelle Geldpolitik sei jedoch gut aufgestellt, um den Preisdruck zu verringern, erklärte der Präsident des Fed-Bezirks New York am Donnerstag. Zwar dürfte sich die Teuerungsrate im laufenden Jahr auf 3,5 Prozent abschwächen, sie sei jedoch weiterhin zu hoch.

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