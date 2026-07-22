Farbenhersteller AkzoNobel setzt höhere Preise durch

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Der niederländische Farbenhersteller AkzoNobel hat im zweiten Quartal höhere Preise durchsetzen können und so mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg auf 398 Mio. Euro von 393 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Hersteller der Marke Dulux am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 392 Mio. Euro gerechnet.
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Damit glich der Konzern die Schwäche in den Endmärkten sowie höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt aus. AkzoNobel verkauft Markenprodukte wie Wandfarben und Spezialbeschichtungen für Frachtschiffe und Formel-1-Rennwagen.