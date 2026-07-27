EZB: Kreditvergabe an Firmen stieg um 4,0 Prozent

Die für die Zinspolitik wichtige Geldmenge M3 stieg um 3,3 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach einem Anstieg um 3 Prozent im Mai. Die Geldmenge M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Die Daten zu dieser Geldmenge dienen als Hinweise auf die Inflationsentwicklung. Die EZB hat den Leitzins jüngst bei 2,25 Prozent belassen und zugleich die Tür für eine Erhöhung offengehalten. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Notenbank nach der Zinsanhebung vom Juni im September nachlegen wird.