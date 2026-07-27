EZB: Kreditvergabe an Firmen stieg um 4,0 Prozent

©APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat im Juni zugelegt. Die Institute reichten 4 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im Mai hatte es ebenfalls ein Plus von 4 Prozent gegeben. Die Kreditvergabe an private Haushalte legte im Juni um 3 Prozent zu.
von
Die für die Zinspolitik wichtige Geldmenge M3 stieg um 3,3 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach einem Anstieg um 3 Prozent im Mai. Die Geldmenge M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Die Daten zu dieser Geldmenge dienen als Hinweise auf die Inflationsentwicklung. Die EZB hat den Leitzins jüngst bei 2,25 Prozent belassen und zugleich die Tür für eine Erhöhung offengehalten. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Notenbank nach der Zinsanhebung vom Juni im September nachlegen wird.