EZB-Chefvolkswirt Lane sieht weiterhin Inflationsgefahr

EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir betonte unterdessen, dass sich die Währungshüter noch nicht zurücklehnen könnten: "Ich denke, die Richtung ist klar, und ich glaube, wir haben noch Arbeit zu erledigen", sagte er auf einer Pressekonferenz der slowakischen Zentralbank. Mit der jüngsten Entscheidung zur Zinserhöhung habe sich die EZB eine sehr gute Ausgangslage geschaffen, um bei Bedarf reagieren zu können.

Die EZB hatte am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins angehoben - und zwar um einen Viertelpunkt auf 2,25 Prozent. Die gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Konflikts haben die Inflation im Euroraum in die Höhe getrieben - auf eine Teuerungsrate von 3,2 Prozent im Mai. Die Notenbank will verhindern, dass ein durch den Konflikt ausgelöster Anstieg der Energiekosten auf andere Preise übergreift. An den Finanzmärkten wird für den weiteren Verlauf des Jahres mit mindestens einem weiteren Zinsschritt gerechnet, obwohl die Energiepreise inzwischen deutlich unter ihre jüngsten Höchststände gefallen sind.