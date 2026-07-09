ExxonMobil mit Milliardeninvestition in Nigeria

Die Investition markiert nach Angaben der NUPRC die Rückkehr von ExxonMobil zu Bohraktivitäten in dem Land, nachdem die letzte Bohrung des Unternehmens auf das Jahr 2016 zurückgeht. Das Projekt soll innerhalb von 18 Monaten die erste Produktion liefern. Nigeria versucht, neue Investitionen im Fördergeschäft anzuziehen und die Rohölproduktion zu steigern. Unabhängig davon vergab die NUPRC 19 neue Lizenzen für die Prospektion in Tief- und Flachwassergebieten.