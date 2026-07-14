Evotec senkt Prognose und erwartet operativen Verlust

Bisher hatte das Unternehmen mit einem ausgeglichenen Ergebnis bis zu einem Gewinn von 40 Mio. Euro gerechnet. Im ersten Halbjahr belief sich der Umsatz vorläufigen Angaben zufolge auf rund 300,1 Mio. Euro, während das bereinigte EBITDA bei minus 42,7 Mio. Euro lag.

Evotec leidet unter einer nachlassenden Nachfrage und hohen Kosten. Um dem entgegenzuwirken, hatte das auf Wirkstoffforschung spezialisierte Unternehmen im März ein tiefgreifendes Sparprogramm angekündigt. Dazu gehören unter anderem der Abbau von bis zu 800 Stellen und die Schließung von vier Standorten. Die Restrukturierungskosten bezifferte der Konzern unter der Führung von Vorstandschef Christian Wojczewski auf rund 100 Mio. Euro für die Jahre 2026 bis 2028.