EVN meldet Fortschritte in Batteriespeicherstrategie

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Der niederösterreichische Energieversorger EVN meldet Fortschritte in seiner Batteriespeicherstrategie. Bis 2030 soll eine Kapazität von 300 MW aufgebaut werden. Auf dem Weg dorthin ist nun in Probishtip in Nordmazedonien das dort derzeit größte Batteriespeichersystem mit 10 MW Leistung und einer Speicherkapazität von 20 MWh in Betrieb gegangen. Die Großbatteriekapazität der EVN ist somit auf nunmehr insgesamt 22 MW gestiegen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

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