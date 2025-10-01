Trend Logo
Eurozone: Industriestimmung weniger eingetrübt als erwartet

Einkaufsmanagerindex liegt knapp unter der Wachstumsschwelle
 © APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
©APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im September weniger eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 49,8 Punkte, wie S&P in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte.

Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,5 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt damit knapp unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert.

