Eurozone: Arbeitslosenquote stagniert im Mai bei 6,2 Prozent

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im Mai 10.986 Millionen. Das waren 55.000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen um 158.000.

Spanien weiterhin mit höchster Arbeitslosigkeit

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien mit 10,3 Prozent. In Österreich lag die Quote bei 5,8 Prozent und damit stabil auf dem Niveau des Vormonats. Am niedrigsten war die Arbeitslosigkeit mit 2,9 Prozent in Bulgarien und Tschechien, auch Deutschland wies mit 3,8 Prozent eine verhältnismäßig niedrige Quote auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden, in Österreich etwa von den Zahlen der Statistik Austria, abweichen.