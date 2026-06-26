Europas Leitbörsen zu Mittag mit Abgaben, Euro-Stoxx -0,8 %

Der Euro-Stoxx-50 fiel gegen Mittag um 0,8 Prozent auf 6.218 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von rund 1,2 Prozent an. In Frankfurt notierte der DAX um 1,2 Prozent schwächer bei 24.685 Zählern. Außerhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI am Freitag nach dem Rekordhoch vom Donnerstag um 0,8 Prozent auf 14.117 Zähler. Der britische FTSE-100 verlor 0,7 Prozent auf 10.460 Punkte.

Nach Einschätzung von Marktexperte Timo Emden geben geldpolitische Unsicherheiten wieder stärker die Richtung vor. "Gleichzeitig wächst die Erkenntnis, dass die KI-Euphorie nicht jeden Bewertungsmaßstab außer Kraft setzen kann."

Die Vortagserholung der Technologiewerte erwies sich am Freitag als Strohfeuer. In Asien nahmen die Anleger zu Wochenschluss wieder massiv Gewinne mit. Der Sektor litt unter Zweifeln an der kurzfristigen Rentabilität von KI-Investitionen sowie der Nachricht, dass Apple Preiserhöhungen für einige Geräte angekündigt hatte, um die drastisch gestiegenen Kosten für Speicherchips weiterzugeben. Dies schürte Ängste vor einer nachlassenden Nachfrage im Privatkundengeschäft.

Im Halbleiterbereich erfasste die erneute Abwärtsbewegung in der Branche auch die Aktien von ASML und STMicro, die um 1,2 beziehungsweise 2,7 Prozent nachgaben. Für die Papiere der Technologiekonzerne Schneider Electric und ABB ging es um 1,8 beziehungsweise 2,2 Prozent abwärts.