Europas Leitbörsen überwiegend leichter, Euro-Stoxx -0,7 %

Neben Inflationsdaten aus der Eurozone waren die Blicke vor allem auf das Notenbankforum der Europäischen Zentralbank in Sintra gerichtet. Dort betonten der neue Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, sowie seine europäische Amtskollegin Christine Lagarde die Wichtigkeit der Preisstabilität. Auf die Aktienkurse hatten die Wortmeldungen aber keinen starken Einfluss.

Etwas stärkere Verluste erlitten die Aktien von Schneider Electric. Der französische Konzern verstärkt sich bei industrieller KI. Dafür übernimmt das Unternehmen für 3,1 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Mrd Euro) den US-Software-Hersteller Cognite. Die kanadische Bank RBC hält den Kauf des Industriesoftware-Unternehmens zwar für nicht günstig, aber strategisch sinnvoll. Die Aktien von Schneider sanken um 3,1 Prozent.

Zu den Verlierern gehörten auch AB Foods. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal Umsatzrückgänge verzeichnet. Die Aktie verlor 3,2 Prozent. Im Luxussektor, der erneut schwächelte, fielen Richemont um 2,1 Prozent. Santander hatte den Schweizer Standardwert auf "Neutral" abgestuft. Die Aktien von Kering setzten ihre Abwärtsbewegung vom Vortag fort und verloren weitere 0,6 Prozent.

Besser kamen Neuigkeiten zu Lonza an, die Papiere gewannen 3,1 Prozent. Das Schweizer Unternehmen baut seine strategische Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharmaunternehmen aus. Der kumulierte Auftragswert der neuen Vereinbarung hat ein Potenzial von mehreren Milliarden Franken.