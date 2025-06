Europas Leitbörsen schließen merklich höher

© APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON home Aktuell Nachrichtenfeed

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag im Zuge von Hoffnungen auf eine Ende des Konflikts zwischen Israel und dem Iran kräftig zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 steigerte sich um 1,44 Prozent auf 5.297,07 Zähler. In Frankfurt kletterte der DAX um 1,60 Prozent auf 23.641,58 Punkte nach oben. Für den FTSE-100 ging es in London nur leichte 0,01 Prozent auf 8.758,99 Einheiten aufwärts.

von APA