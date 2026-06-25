Europas Leitbörsen schließen höher

In Frankfurt notierte der DAX um 1,03 Prozent fester bei 24.994,83 Zählern. Der britische FTSE-100 stieg um 0,65 Prozent auf 10.529,89 Punkte.

Micron übertraf dank des anhaltenden Booms im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen für das vergangene Quartal deutlich. Auch die Ziele für das laufende Quartal überraschten klar positiv.

Die Micron-Euphorie gab auch dem europäischen Technologiesektor bis zuletzt etwas Auftrieb: Deren Subindex schloss mit plus 0,8 Prozent, hatte zeitweise aber mit einem Plus von über zwei Prozent tendiert.

Easyjet ragten indes im Reisesektor mit einer weiteren Kurserholung von 6,4 Prozent auf 574 Pence heraus. Die Billigfluglinie lehnte auch eine vierte unverbindliche Kaufofferte von Castlelake als zu niedrig ab. Der US-Investor hat den Preis inzwischen auf 650 Pence erhöht und könnte noch bis zum 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen.

Starke Zuwächse verbuchten in London zudem die Aktien der 3i Group. Die Titel des Investmentunternehmens sprangen um 11,5 Prozent hinauf, nachdem eine Retail-Geschäftssparte des Konzerns positive Zahlen vorgelegt hatte.

Inzwischen büßten die Anteile von H&M nach Quartalszahlen 1,8 Prozent ein. Analysten attestierten dem Textilhändler ein durchwachsenes zweites Quartal. Die Schweden bekamen wie schon zum Jahresauftakt das schwache Konsumklima zu spüren.