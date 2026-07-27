Europas Leitbörsen im Frühhandel stark - Euro-Stoxx-50 +1 %

Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Der Euro-Stoxx-50 gewann am Vormittag 1 Prozent auf 6.343,32 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX um 1,35 Prozent stärker bei 25.439,79 Zählern. Außerhalb der Eurozone stieg der FTSE-100 um 0,24 Prozent auf 10.761,16 Einheiten.

Konjunkturseitig stand am Montagvormittag das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Es fiel mit 86,6 etwas besser aus als von Experten erwartet. Am Nachmittag veröffentlicht der Baukonzern und DAX-Neuling Hochtief Quartalszahlen. Hier gingen die Anleger zunächst in Deckung, das Minus belief sich auf 2,9 Prozent.

Zu den wenigen Verlierern zählen die Versorger- und Ölaktien. Im Euro-Stoxx notieren etwa ENI und TotalEnergies mit minus 4,2 Prozent und minus 2,7 Prozent.

Astrazeneca haben am Montag nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal spürbar zugelegt. Das Papier des Pharmaherstellers gewann im frühen Handel in London 1,36 Prozent auf 12.844 Pence.

Ein optimistischerer Blick auf das laufende Geschäftsjahr hat die Vodafone Aktie beflügelt. Nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal 2026/27 sowie einer angehobenen Prognose für das operative Jahresergebnis nach Leasingverträgen gewann das Papier in London zuletzt 4,26 Prozent auf 119,46 Pence.