Europas Leitbörsen im Frühhandel mehrheitlich etwas höher

Hinsichtlich der jüngsten Schwäche der KI-Werte, die sich nach fulminanten Rallys im US-Halbleiterindex SOX und dem koreanischen Kospi bemerkbar macht, gibt JPMorgan-Stratege Mislav Matejka Entwarnung. Er geht davon aus, dass Anleger nun wieder verstärkt Einstiegschancen wittern. Für den Halbleiterzyklus sei ein nahes Ende nicht in Sicht, da es nennenswerte neue Kapazitäten vermutlich nicht vor 2028 geben werde. Zudem sieht Matejka, ähnlich wie die Experten von Steubing, die anstehende Berichtssaison allgemein als Stütze für die Aktienmärkte.

Die deutsche Industrie hat im Mai nach einem Rückgang im Vormonat wieder mehr Aufträge erhalten, wurde heute Früh bekannt. Das Neugeschäft wuchs um 1,9 Prozent im Vergleich zum April, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von revidiert 3,2 (bisher: -3,8) Prozent im April.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke dann auf weitere Wirtschaftsdaten. Am Vormittag steht das von Sentix erfasste Investorenvertrauen für die Eurozone auf der Agenda. Am Nachmittag folgen dann in den USA nach dem langen Feiertagswochenende mit dem ISM-Index Daten zur Stimmung im US-Dienstleistungssektor.

Für Bewegung unter den Einzelwerten sorgten Übernahme-Nachrichten. So hat die Billigfluglinie Easyjet dem Werben des US-Investors Castlelake nun doch nachgegeben. So stimmte Easyjet dem fünften Übernahmeangebot "im Grundsatz" zu, wie das Unternehmen am Sonntag in London mitteilte. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, womit Easyjet mit 5,2 Milliarden Pfund bewertet wird. Die Aktien von Easyjet zogen bis dato knapp zehn Prozent auf 611,60 Pence an.

Der französische Rüstungskonzern Thales will den Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail übernehmen und sichert sich dazu in einem ersten Schritt die Anteile der Gründerfamilie Gorgé. Thales biete 134 Euro je Aktie für die Beteiligung von 35,51 Prozent, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dies entspricht einem Aufschlag von 44 Prozent auf den Exail-Aktienkurs vom 26. Juni. Aktien von Thales lagen knapp ein Prozent im Plus. Die Anteilsscheine von Exail zeigten sich knapp vier Prozent höher bei 126,90 Euro.

Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis (Aktie plus 0,3 Prozent) übernimmt das britische Biotechunternehmen Myricx Bio für bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar und stärkt damit seine Pipeline für Krebsmedikamente. Das Unternehmen aus Basel zahlt zunächst 1,1 Mrd. Dollar. Hinzu kommen erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 400 Mio. Dollar, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Abschluss der Übernahme wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.