Europas Börsen starten im Plus, DAX erstmals über 25.800

Schon am Vortag hatte ein gut aufgenommener US-Arbeitsmarktbericht die Börsen in Europa und den USA angetrieben. Der Bericht zeigte zwar weniger neue Jobs als erwartet, linderte damit aber Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan. Die Märkte erholten sich, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Gut gesucht waren vor diesem Hintergrund Halbleiterwerte. So lagen Aktien der ASML mit einem Plus von 1,8 Prozent ganz oben im Euro-Stoxx-50. Im DAX gewannen Infineon-Aktien 1,0 Prozent. Gut gesucht waren auch einige Stromversorger wie RWE (plus 1,8 Prozent) oder E.ON (plus 3,4 Prozent). Schwach zeigten sich hingegen einige Softwarewerte wie SAP (minus 1,5 Prozent) oder Teamviewer (minus 1,5 Prozent).

Die Aktien des Rüstungsriesen Rheinmetall sanken am Vormittag um 1,4 Prozent, nachdem sie sich in der laufenden Woche bereits um 18 Prozent von ihrem jüngsten Kursverfall erholt hatten. Der Rüstungskonzern prüft derzeit die Auswirkungen des vom deutschen Verteidigungsministerium stornierten Auftrags für die Fregatte F126. Sollten keine Abhilfemaßnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Mio. Euro betragen.