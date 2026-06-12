Europas Börsen schließen fest, Iran und SpaceX im Fokus

Angetrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf eine Einigung im Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend zuvor angekündigte Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. Jedoch spricht diesmal auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss.

Die Ölpreise gaben in Reaktion auf die Trump-Ankündigung deutlich nach. Der Preis für die Referenzölsorte Brent fiel am Vorabend erstmals seit April unter die Marke von 90 Dollar je Fass. Dies linderte an den Märkten wiederum die Ängste vor einer energiepreisgetriebenen Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen. Am Rentenmarkt gaben die Renditen entsprechend nach, wodurch sich die Anleihekurse erholten. Besonders deutlich fielen dabei die Renditen kurzfristigerer Laufzeiten, die stärker an die Entwicklung der Leitzinsen gekoppelt sind.

Unter den wenigen Kursverlierern fanden sich angesichts der Ölpreisrückgänge Öl- und Energiewerte. So waren TotalEnergies und ENI mit Abschlägen von jeweils gut 2 Prozent die Tagesverlierer im Euro-Stoxx-50.

Gut gesucht waren europaweit Bankwerte. So verbuchten die Aktien der Geldhäuser Deutsche Bank, Banco Santander und BNP Kursgewinne zwischen 5 und 7 Prozent. Gute Nachfrage gab es auch in Aktien der Reise- und Tourismusbranche. So stiegen die Titel des Reiseveranstalters TUI um 8,7 Prozent.

Mit Spannung verfolgt wurde auch an Europas Börsen das Börsendebüt von SpaceX in New York. Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem Plus von gut elf Prozent zum Ausgabekurs in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt - nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar.