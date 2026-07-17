Europas Börsen eröffnen nach schwachen Tech-Vorgaben tiefer

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Donnerstag wegen erneuter Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien deutlich bergab gegangen - diese gelten als Profiteure des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI). Vor dem Wochenende zeichnen sich weitere klare Verluste ab. In Asien stach der technologielastige japanische Nikkei-225 mit einem weiteren Kursrutsch heraus.

Vor diesem Hintergrund waren die Technologiewerte auch in Europa klares Schlusslicht in der Branchentabelle. Im Euro-Stoxx standen Siemens, Prosus, ASML und Infineon mit Verlusten zwischen zwei und vier Prozent ganz unten. Gewinne gab es dagegen eher in defensiven Branchen, wie etwa bei Lebensmittel-, Telekom-, und Versorgeraktien.

Burberry büßten nach Zahlen 4,7 Prozent ein. Der Luxusgüterkonzern hatte zwar dank eines starken US- und China-Geschäfts den Umsatz gesteigert, was den Konsenserwartungen entsprach. Jedoch verwies der Konzern auf dämpfende Effekte durch den Iran-Krieg, was das Geschäft in Europa und Nahost belastet habe.