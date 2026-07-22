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Europas Börsen entwickeln sich am Vormittag positiv

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Iran-Konflikt und Houthis treiben den Ölpreis in die Höhe
 © APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON
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Die europäischen Börsen haben am Mittwoch im Verlauf des Vormittags einheitlich einen klaren Aufwärtstrend verzeichnet. Führend ist dabei der britische FTSE mit einem Zuwachs von rund 1,2 Prozent auf 10.585,491 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 lag zuletzt mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 6.326,31 Punkten. Der deutsche DAX hielt mit einem kleinen Aufschlag von 0,90 Prozent bei 25.011,35 Zählern.

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Für größere Kursausschläge bei einzelnen Aktien sorgte die laufende Ergebnisberichtssaison. So lagen die Aktien von Airbus nach der Zahlenpräsentation des Flugzeugbauers mit einem Plus von 6,2 Prozent ganz oben im DAX. Weitere Top-Performer fanden sich in der Öl und Energiebranche, wobei ENI einen Zuwachs von 2,29 und TotalEnergies ein Plus von 2,64 Prozent verbuchten.

Der Preis der wichtige Rohölsorte Brent stieg auf rund 95 Dollar und erreichte damit den höchsten Wert seit Anfang Juni. Drohungen der Houthis, Angriffe auf Schiffe im Roten Meer zu verüben verschärften die Bedenken bezüglich Öl-Lieferketten. Hintergrund sind die anhaltenden Angriffe der USA auf den Iran. In der Nacht auf Mittwoch wurde erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg in der Hauptstadt Teheran wieder die Flugabwehr aktiviert.

Zu den größten Verlierern zählen Technologieaktien. ASML Aktien datierten mit einem Minus von 1,73 und SAP von 1,1 Prozent. Der Sektor sah kürzlich häufige Schwankungen, ausgelöst durch Ängste einer Überbewertung der KI-Branche. Die anstehenden Quartalsberichte von Alphabet und Tesla nach Börsenschluss in den USA können weiter Auskunft geben, wie die AI-Rally zukünftig einzuschätzen ist.

LA DÉFENSE - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON

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