EU-Gipfel will sinkende Energiepreise und Iran-Deeskalation

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Gemeinsam mit seinen Kollegen aus neun EU-Staaten forderte Stocker eine Abschwächung des EU-Emissionshandelssystems (ETS) und mehr Gratiszertifikate für die Industrie. Zuversichtlich äußerte sich der Kanzler bezüglich einer Abschaffung des sogenannten "Österreich-Aufschlags" bei vielen Markenprodukten. Ein großes Thema des Gipfels ist die Stärkung der EU-Wettbewerbsfähigkeit und der europäischen Industrie. Ein militärisches Engagement zur Sicherung der blockierten Straße von Hormuz, wie von US-Präsident Donald Trump gefordert, lehnen die europäischen Staaten ab.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch, 4. März 2026, nach einer Sitzung des Krisensicherheitskabinetts im Rahmen des Ministerrats im Bundeskanzleramt in Wien.