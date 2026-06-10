EssilorLuxottica startet Produktion von Wearables in Italien

Nach Angaben des Unternehmens ist das Vorhaben Teil einer Strategie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Standorte. Ziel sei es, die Fabriken als Innovationszentren weiterzuentwickeln und die Herstellung technologisch anspruchsvoller Produkte im Land zu halten.

"Die Produktion unserer Wearables auch nach Italien zu bringen, ist eine strategisch wichtige Entscheidung für die Gruppe und die Region", erklärte Konzernchef Francesco Milleri. Das Projekt erfordere qualifizierte Fachkräfte, eine leistungsfähige Lieferkette und die Zusammenarbeit von Unternehmen, Beschäftigten, Gewerkschaften und Institutionen.

Die Gewerkschaften begrüßten die Entscheidung als Signal gegen Produktionsverlagerungen ins Ausland. Innovation, Forschung und moderne Industrieproduktion müssten auch künftig ihren Platz in Italien haben, erklärten Vertreter der Branchengewerkschaften Filctem-Cgil, Femca-Cisl und Uiltec-Uil.

EssilorLuxottica ist Weltmarktführer für Brillen und Brillengläser. Der Konzern setzt seit mehreren Jahren verstärkt auf intelligente Brillen und andere vernetzte Wearables.