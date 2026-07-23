Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fallen überraschend

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In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Sie gingen in der vergangenen Woche um 22.000 auf 187.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 210.000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 1.000 auf 209.000 nach oben revidiert.
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Die Hilfsanträge bleiben weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. In den USA spielen Beschäftigungsdaten auch eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.
Zuletzt hatte die US-Notenbank im Juni den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen. Die nächste Zinsentscheidung der Fed steht in der kommenden Woche an.