Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fallen überraschend

Die Hilfsanträge bleiben weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. In den USA spielen Beschäftigungsdaten auch eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.

Zuletzt hatte die US-Notenbank im Juni den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen. Die nächste Zinsentscheidung der Fed steht in der kommenden Woche an.