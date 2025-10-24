Eni verdiente mehr als erwartet

© APA/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der italienische Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von einem Anfang des Jahres aufgelegten Sparprogramm und dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Öl- und Gaskonzern rechnet für 2025 nun mit einem operativen freien Zahlungsmittelzufluss von 12 Mrd. Euro, wie der Wettbewerber von Shell, BP und TotalEnergies am Freitag in Rom mitteilte. Zuvor hatte Eni 11,5 Mrd. erwartet.

