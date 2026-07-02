Einbruch beim Stellenaufbau am US-Arbeitsmarkt

Gestützt wurde der Beschäftigungsaufbau vor allem durch den Dienstleistungssektor. Der Stellenaufbau konzentrierte sich erneut auf den privaten Gesundheitsbereich. Im Freizeit- und Gastronomiesektor wurde hingegen Beschäftigung abgebaut. "Die Fußball-Weltmeisterschaft, deren Beginn mit der Erfassungswoche für die Arbeitsmarktdaten zusammenfiel, hat wider Erwarten nicht für mehr Stellen gesorgt", sagte Bernd Weidensteiner, USA-Experte bei der Commerzbank.

Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 4,3 Prozent erwartet. Grund für die positive Entwicklung der Quote ist die langsamer wachsende Arbeitsbevölkerung. So hat die Politik von US-Präsident Donald Trump zu einer geringeren Zuwanderung geführt.

"Auch wenn im Juni die Anzahl der neu geschaffenen Stellen geringer ausfällt als erwartet und gleichzeitig auch der Vormonatswert um gut 40.000 Stellen nach unten revidiert, ändert dies nichts an der Tatsache, dass sich der US-Arbeitsmarkt seit März wieder im Aufschwung befindet", schrieb Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, in einem erster Reaktion zum frischen Datensatz. Die Zahl enttäusche deshalb nicht.

Hinsichtlich etwaiger Zinssenkungen sieht Gitzel diese im "Reich der Fabeln" angesiedelt, auch wenn die Inflationsrate im Juni wegen tieferen Ölpreisnotierungen niedriger ausfallen werde. "Ein gutlaufender Arbeitsmarkt könnte zu steigenden Löhnen führen und Zweitrundeneffekte aufgrund der höheren Energiepreise könnten ohnehin noch ins Haus stehen."

"Die Beschäftigungssituation in den USA darf sicherlich auch weiter nicht als wirklich schwach bezeichnet werden", kommentierte unterdessen Tobias Basse von der NordLB. "In der Summe werden die neuen Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten von den internationalen Finanzmärkten eher als Hinweis auf eine wohl weiter ziemlich vorsichtig agierende US-Notenbank Fed interpretiert."

Die Löhne sind im Juni indes wie erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte das Lohnplus ebenfalls bei 0,3 Prozent gelegen.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hat den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh sagte jüngst auf dem EZB-Forum in Sintra, die Inflationserwartungen und -gefahren hätten sich in den vergangenen Wochen abgeschwächt. Zugleich bekräftigte er das Bekenntnis, die Teuerungsrate wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve zu bringen. An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins im laufenden Jahr anheben wird.