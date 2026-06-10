EIA: Globale Ölnachfrage sinkt wegen Sperre von Hormuz

Der Einbruch bei der Nachfrage sei auf hohe Treibstoffpreise, Regierungsinitiativen und eine geringere Verfügbarkeit zurückzuführen. Wegen der massiv eingeschränkten Schifffahrt im Nahen Osten haben Ölproduzenten ihre Förderung im Mai um mehr als 11 Millionen bpd im Vergleich zum Vorkrisenniveau gedrosselt. Dies führt zu einem enormen Abbau von Lagerbeständen, um den verbleibenden Bedarf zu decken: Im zweiten Quartal 2026 sollen die weltweiten Vorräte um 6,3 Mio. bpd schrumpfen, im dritten Quartal um 7,6 Mio. bpd. Die Bestände der OECD-Staaten fallen laut der Prognose auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2003.

Trotz dieser massiven Produktionsausfälle und sinkender Bestände hat der Preis für die Nordseesorte Brent im Mai wegen der schwächelnden Nachfrage und Berichten über eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran zunächst leicht nachgegeben. Die EIA geht jedoch davon aus, dass der Preis im Juni und Juli bei durchschnittlich 105 US-Dollar (90,73 Euro) pro Barrel verharren wird, da die Straße von Hormuz vorerst weitgehend geschlossen bleibt. Erst im dritten Quartal 2026 wird mit einer schrittweisen Wiederaufnahme der Öllieferungen auf dem Seeweg gerechnet.

Für das kommende Jahr prognostiziert die Behörde eine Entspannung am Markt: Sobald die Produzenten ihre gedrosselte Förderung wieder hochfahren können, soll der Brent-Preis auf durchschnittlich 79 Dollar im Jahr 2027 sinken. Parallel dazu erwartet die EIA, dass sich die weltweite Ölnachfrage erholt und 2027 um 2,5 Mio. bpd auf 105,3 Mio. bpd steigen wird.