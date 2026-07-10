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Easyjet einigt sich mit Finanzinvestor Apollo auf Übernahme

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Castlelake ausgestochen
 © APA/APA/AFP/JEFF PACHOUD
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Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat überraschend ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo Global angenommen. Easyjet habe das Angebot von Apollo Global über 7,15 Pfund je Aktie grundsätzlich zugestimmt, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit.

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Apollo stach den US-Investor Castlelake aus, der 6,90 Pfund je Aktie für Easyjet geboten hatte. Erst am Sonntag hatte Easyjet mitgeteilt, eine Grundsatzvereinbarung mit Castlelake geschlossen zu haben, die die Fluggesellschaft mit bis zu 5,5 Mrd. Pfund (umgerechnet 6,4 Mrd. Euro) bewerte.

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