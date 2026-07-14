Drägerwerk steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

Dazu trug zudem eine Zollrückzahlung von 7,8 Mio. Euro bei. Angesichts der florierenden Geschäfte hob Drägerwerk das untere Ende seiner Prognosespanne für die EBIT-Marge im Gesamtjahr an. Erwartet wird nun eine operative Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent nach zuvor 5,0 bis 7,5 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen einen Rekordumsatz von rund 3,48 Mrd. Euro erzielt. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr will die Firma am 30. Juli veröffentlichen.