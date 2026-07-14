Drägerwerk steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

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Der deutsche Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Halbjahr 2026 seinen Umsatz gesteigert und das operative Ergebnis mehr als verdreifacht. Nach vorläufigen Zahlen stieg der währungsbereinigte Umsatz in den ersten sechs Monaten um 7,7 Prozent auf rund 1,603 Milliarden Euro, wie das Lübecker Unternehmen am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte auf rund 64 Millionen nach 20,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
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Dazu trug zudem eine Zollrückzahlung von 7,8 Mio. Euro bei. Angesichts der florierenden Geschäfte hob Drägerwerk das untere Ende seiner Prognosespanne für die EBIT-Marge im Gesamtjahr an. Erwartet wird nun eine operative Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent nach zuvor 5,0 bis 7,5 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen einen Rekordumsatz von rund 3,48 Mrd. Euro erzielt. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr will die Firma am 30. Juli veröffentlichen.