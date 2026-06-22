Deutschland: Bund steigt bei Panzerfabrikant KNDS ein

KNDS will noch vor dem Sommer an die Börse gehen; die Einhaltung des Zeitplans hing aber noch an der Einigung. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet. Die offizielle Ankündigung der milliardenschweren Emission sei nun in der ersten Wochenhälfte zu erwarten, sagte der Insider. Ein Sprecher der Familien wollte sich nicht zu den Informationen äußern, KNDS und das Bundeswirtschaftsministerium waren für Stellungnahmen zunächst nicht zu erreichen.