Deutscher Einzelhandelsumsatz steigt im Mai unerwartet

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat im Mai überraschend zugelegt. Das Statistische Bundesamt meldete am Dienstag in Wiesbaden ein um Kalender-, Preis- und Saisoneffekte bereinigtes Plus (real) von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Für April revidierte das Bundesamt den gemeldeten leichten Rückgang beim Umsatz im Einzelhandel etwas nach unten. Der Wert beträgt nun minus 0,4 Prozent.

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