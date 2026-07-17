Deutscher Baumaschinenbauer Wacker Neuson wächst kräftig

Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Erlöse vorläufigen Berechnungen zufolge um fast 17 Prozent auf 1,26 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um nahezu 87 Prozent auf 104,7 Mio. Euro. Daraus ergebe sich eine operative Gewinnmarge von 8,3 Prozent.

Bei Investoren kamen die Zahlen gut an. Die Aktien von Wacker Neuson drehten am Vormittag ins Plus und stiegen um bis zu 6,1 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 21 Euro.