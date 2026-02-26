Deutsche Telekom 2025 mit starken Zahlen

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein robustes Auslandsgeschäft gibt der Deutschen Telekom Rückenwind. Der Konzern legte am Donnerstag einen überraschend optimistischen Ausblick vor. "Wir liefern weiterhin verlässliches und nachhaltiges Wachstum", sagte Firmenchef Tim Höttges. Umsatz und operativer Gewinn stiegen 2025 um jeweils knapp drei Prozent auf 119,08 beziehungsweise 44,24 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr peilt die Telekom einen Anstieg des Betriebsgewinns um etwa sieben Prozent auf 47,4 Mrd. Euro an.

von APA Teilen