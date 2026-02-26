Deutsche Telekom 2025 mit starken Zahlen

©APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Ein robustes Auslandsgeschäft gibt der Deutschen Telekom Rückenwind. Der Konzern legte am Donnerstag einen überraschend optimistischen Ausblick vor. "Wir liefern weiterhin verlässliches und nachhaltiges Wachstum", sagte Firmenchef Tim Höttges. Umsatz und operativer Gewinn stiegen 2025 um jeweils knapp drei Prozent auf 119,08 beziehungsweise 44,24 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr peilt die Telekom einen Anstieg des Betriebsgewinns um etwa sieben Prozent auf 47,4 Mrd. Euro an.
von
Wachstumstreiber für die Telekom war im vergangenen Jahr erneut die US-Tochter T-Mobile. Sie steigerte ihren Umsatz um 4,1 Prozent. Die europäischen Auslandsgesellschaften legten um 2,5 Prozent zu. Auf dem deutschen Heimatmarkt musste der Konzern dagegen einen Rückgang um 0,4 Prozent hinnehmen.
BONN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/INA FASSBENDER