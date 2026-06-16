Deutsche Regierung lehnt Commerzbank-Übernahmeangebot ab

"Eine Annahme des Angebots kam bereits wirtschaftlich nicht infrage, da das Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthält", hieß es in der Mitteilung. Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot läuft am Dienstag ab.

Der Bund stellte sich aber auch inhaltlich gegen UniCredit: "Darüber hinaus unterstützt der Lenkungsausschuss die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank AG und lehnt das aggressive Vorgehen der UniCredit SpA ab", hieß es in der Mitteilung. "Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands. Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen."