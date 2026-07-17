Deutsche Pharmafirma Dermapharm im Visier der Finanzaufsicht

Zudem seien Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen wohl unzureichend erläutert worden. Die Aktien von Dermapharm brachen daraufhin im Frankfurter Frühhandel um fast neun Prozent ein. Das war der größte Kurssturz seit etwa neun Jahren.

Das Pharmaunternehmen hatte für 2025 einen Umsatzrückgang von 1,3 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro bekanntgegeben. Der bereinigte operative Gewinn stieg dagegen um 2,9 Prozent auf 324,8 Mio. Euro.